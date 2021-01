Coronavirus: Oxfam, 1.000 più ricchi del pianeta recuperano perdite in 9 mesi, poveri in 10 anni

25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Le 1.000 persone più ricche del mondo hanno recuperato il loro livello di ricchezza pre-covid in soli 9 mesi mentre potrebbero essere necessari oltre 10 anni per le persone più povere per recuperare dall'impatto economico della pandemia. E' quanto emerge da un rapporto Oxfam diffuso in occasione del World Economic Forum nel quale si evidenzia come le ripercussioni legate all'emergenza coronavirus "potrebbero accrescere le disuguaglianze nella quasi totalità dei paesi del mondo, una situazione senza precedenti da oltre un secolo". Le 10 persone più ricche del mondo, sottolinea Oxfam, "hanno visto la loro ricchezza aumentare di 540 miliardi di dollari da marzo 2020".