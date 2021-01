Governo: Zingaretti, 'Pd non punta e non vuole elezioni anticipate'(2)

25 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "In questi mesi alle nostre spalle -prosegue Zingaretti- il Pd è stato in assoluto la forza che di piùsi è spesa con la propria iniziativa per evitare le elezioni, garantendo con uno spirito unitario e di responsabilità una buona qualità di governo. Addirittura il sottoscritto è stato accusato di eccessiva responsabilità. Noi invece abbiamo avuto responsabilità e battaglia sui contenuti" come sui decreti sicurezza o sul Recovery, "senza urlare abbiamo cambiato la prima bozza".