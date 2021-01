25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Chi è il problema non può essere la soluzione. Non è una questione personale, ma di affidabilità politica". Lo sottolinea il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli a chi gli chiede, dopo l'incontro tra governo e Confindustria, di una possibile apertura al dialogo con Matteo Renzi.