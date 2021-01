Governo: Zingaretti, 'lavoro a soluzioni di alto respiro, no 'baci abbracci e vogliamoci bene''**

25 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "L'annuncio delle dimissioni" delle ministre Iv "è stato la strappo che ci ha fatto precipitare nella crisi". Lo dice Nicola Zingaretti a Immagina che, da presidente della regione, dice come da una parte veda la concretezza dei problemi dei cittadini e dall'altra "la politica che ragiona apparendo lontana da questa condizione reale di vita". Di qui l'errore della crisi perchè "questa stessa discussione noi la potevamo fare salvaguardando l'interesse generale del Paese".

"E quindi è molto difficile ma io vado avanti con molta determinazione per trovare soluzioni e non creare problemi e sono orgoglioso di questo. Sapendo che soluzione vuol dire, non 'baci abbracci e vogliamoci bene', ma soluzioni di alto respiro e credibili".