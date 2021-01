Governo: Giani, 'Crisi? Ci sono Ue e Regioni come punto di riferimento'

25 gennaio 2021 a

a

a

Firenze, 25 gen. - (Adnkronos) - "Non ci saranno quei contraccolpi che si pensa in caso di crisi di governo. Poi diciamolo con chiarezza: oggi il 70% delle leggi che approviamo in Italia sono espressioni di dettaglio di direttive e indirizzi che vengono dall'Ue. Forse non ce ne rendiamo conto, ma il soggetto politico forte su cui si poggiano i nostri ordinamenti e le nostre discipline è l'Europa. Se c'è un po' di incertezza nell'indirizzo di governo, ci sono l'Europa e la Regione, che invece sarà stabilmente, per 5 anni, un punto di riferimento". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze.