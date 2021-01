Coronavirus: Sala, 'non diamo colpe, ma problema tecnico Rt va risolto'

25 gennaio 2021 a

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Il problema tecnico di un Rt difforme rispetto alla realtà in Lombardia, ma non solo, "va risolto" perché "è una questione tecnica, non politica". Lo sostiene il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza dei sindaci. "Non è vero che la zona rossa in Lombardia 'non è colpa di nessuno', come dice il presidente Fontana. Il problema è correggere malfunzionamenti: perché le macchine amministrative funzionano servono competenze tecniche, è molto importante che ci sia un controllo tecnico forte su quello che si fa", sottolinea Sala..

"Siccome - continua - questa storia del Covid andrà avanti per mesi, il problema è risolvere la questione, non dare la colpa. Quando Fontana alla mia richiesta di avere dati dice 'che vuole, i dati sono pubblici', questo non è così. E poi sono pubblici, ma sono veri o no? Quello che si sta dicendo è che per un tempo da definire non erano dati veri", sottolinea. "Bisogna ripartire da un'interpretazione tecnica, è un fatto tecnico. La politica non deve c'entrare niente, a meno che si scelga una via diversa e si dica che la politica si prende l'onere di definire le misure da adottare prescindendo da un analisi tecnica, ma non è così".