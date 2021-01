25 gennaio 2021 a

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - "Noi non intendiamo depositare nessun esposto, vogliamo avere i numeri e poi si vedrà. Siamo mossi da un intento tecnico". Lo precisa in conferenza stampa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della questione dell'Rt regionale sopravvalutato e che ha portato la Regione in zona rossa.