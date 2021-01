Ue: Molinari, 'fondi vanno gestiti coinvolgendo Regioni'

25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il governo come intende gestire fondi del ReactEu? Sembra infatti che invece di destinare una parte significativa di queste risorse a livello regionale, come stanno facendo gli altri Paesi europei, Conte, Pd e M5S vogliano utilizzare i 13,5 mld di euro stanziati dall'Ue per il 2021 e il 2022 solo a livello centrale". Lo lamenta Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla camera.

"Avevamo già intuito -aggiunge- che le intenzioni del governo erano queste visto che le Regioni non sono mai state convocate su questo tema. Altro indizio è arrivato dal discorso programmatico di Conte che ha fatto riferimento alla riforma del Titolo V, naturalmente in senso centralista. Una direzione, questa, completamente fuori luogo visto che i fondi europei saranno spesi dalle Regioni. Escluderle e non interpellarle è assurdo, del tutto sbagliato e rischia anche di comportarci seri problemi per accedere al Recovery Plan. L'Italia è in crisi, chi non è in grado di governare e capire le esigenze del Paese si faccia da parte. Non possiamo permetterci ulteriori errori”.