25 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Congratulazioni al presidente Rebelo de Sousa per la sua rielezione e ad André C. Ventura e al partito Chega per il grande risultato alle elezioni presidenziali del Portogallo. Il patriottismo è l'unica alternativa!”. Così su Twitter il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo e responsabile Esteri di Fdi, Carlo Fidanza.