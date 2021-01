25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, oltre alla riunione congiunta dei parlamentari M5S in programma questa sera alle 21, alle 18 si riunirà la squadra di governo M5S - ministri e sottosegretari - per fare il punto sulla situazione. Alla riunione, in videocollegamento, prenderà parte anche il capo politico e sottosegretario all'interno Vito Crimi.