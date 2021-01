25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Oltre 400mila persone risultano vaccinate ma non appartengono al 'personale sanitario'. Molte di loro non hanno infranto alcuna regola, molte altre sono definite 'furbetto' come 'il marito di' o 'la moglie di'. Loro sono degli sciacalli altro che furbetti". A scriverlo su Twitter è la giornalista Myrta Merlino, commentando i dati sui vaccinati per covid in Italia.