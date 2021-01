Milano: sorpreso sul treno con oltre 120 grammi di marijuana, arrestato

25 gennaio 2021 a

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo di 26 anni nel corso di un controllo su un treno regionale per possesso e spaccio di droga. Nel corso di un servizio a bordo di un treno regionale gli agenti alla stazione di Rho hanno fermato e perquisito il giovane, trovato in possesso di oltre 5mila euro in banconote di piccolo taglio e oltre 120 grammi di marijuana.

Inoltre alla stazione di Porta Garibaldi gli agenti hanno arrestato un cittadino ivoriano di 52 anni, ricercato per violazione in materia di riciclaggio. I poliziotti hanno controllato dei viaggiatori in arrivo da Parigi e, durante i controlli, hanno rintracciato l'uomo, che risultava essere ricercato per un provvedimento emesso dalla Procura di Milano nel 2018, dovendo scontare la pena di un anno di reclusione. L'uomo è stato portato nel carcere di San Vittore.