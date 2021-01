Governo: Fina (Pd), 'non si può far finta di niente e tornare a prima della crisi'

26 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "L'origine della crisi politica nazionale è incomprensibile per molti. Ovviamente se si tiene conto delle condizioni del Paese, della fase dell'emergenza sanitaria e socio-economica che stiamo attraversando e delle risorse per la ricostruzione dell'Europa nuova che abbiamo contribuito e ridisegnare. Se invece facciamo a meno di tener conto della drammatica realtà che stiamo attraversando, il disegno di alcuni appare più chiaro: evitare che l'alleanza di governo sia premiata dalla miglior gestione possibile della crisi, pur non esente da errori, e dall'opportunità di progettare il Next Generation EU; un'alleanza che per queste ragioni può diventare politica. Per questo obiettivo serve un Pd debole, incoerente e pusillanime". Lo afferma il segretario del Partito democratico abruzzese, componente della Direzione nazionale, Michele Fina.

"Allora chiedo: su che base si può ritrovare un dialogo con Iv? Alla luce del dibattito parlamentare, certo non sui giudizi sul lavoro fatto dal governo fin qui, sul contributo portato da Conte a questo lavoro, sulle priorità politiche e programmatiche; soprattutto non sulla prospettiva. Su questi terreni, peraltro, proprio il Pd ha lavorato in un faticoso lavoro di mediazione ed ascolto prima delle irresponsabili dimissioni della rappresentanza di Iv nel governo e della conseguente astensione sul voto di fiducia. Bisogna insistere nel dialogo con coloro che possano riconoscersi, invece, nel difficile lavoro che si è svolto e che si dovrà svolgere; anche alla luce della profonda differenza, ormai non più riducibile, tra le destre trumpiane e i liberali e popolari europei. Coloro che oggi propongono di far finta di niente e tornare a prima dell'apertura della crisi, scordandosi le posizioni assunte, rischiano di rendere inesorabili quelle elezioni che dichiarano di voler evitare".