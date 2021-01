Varese: incendio nella notte in appartamento, 10 coinvolti e 2 bambini ricoverati

26 gennaio 2021 a

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Un incendio divampato nella notte in un appartamento di Caronno Pertusella, in provincia di Varese, ha portato due bambini in ospedale. Uno ha un anno, l'altro undici: entrambi sono stati ricoverati in codice verde al Niguarda di Milano. In tutto, sono coinvolte dieci persone. Alle 4.30 del mattino sono intervenute a Caronno quattro ambulanze insieme all'automedica. Sul posto, carabinieri e vigili del fuoco.