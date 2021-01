26 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Primo caso di variante brasiliana negli Stati Uniti: il dipartimento della Sanità del Minnesota ha reso noto di aver identificato un caso in un residente rientrato di recente da un viaggio in Brasile, La variante è stata sequenziata in un tampone fatto il 9 gennaio scorso.