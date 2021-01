26 gennaio 2021 a

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - E' "un momento difficile" per il quale "chiederemo anche gli immediati ristori per quei cittadini e quelle attività che sono state costrette a chiudere in zona rossa per una serie di errori che sono da addebitare al Governo centrale". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a un evento online di Finlombarda.