Coronavirus: Fontana, 'misura è colma, Lombardia calunniata e umiliata'**

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - "Cercherò di mantenere la mia consueta pacatezza ma sarà difficile perché credo che la misura sia colma: la mancanza di rispetto nei confronti della Lombardia è andata oltre il consentito". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha iniziato le sue comunicazioni al consiglio regionale, con l'obiettivo di ricostruire quanto accaduto con la zona rossa. La Lombardia "invia tutti i giorni i dati certificati in modo corretto così come attestato dallo stesso Istituto superiore della sanità".

La Regione, ha detto ancora, "è disponibile come sempre a una leale collaborazione istituzionale. Ma non accetto che la Lombardia venga calunniata con mistificazioni della realtà. E' una vergogna quello che sta succedendo, non lo dico per me ma per i lombardi che sono stufi di essere umiliati".