Shoah: da Consiglio regionale riconoscimento a Basilio Pompei

Firenze, 26 gen. - (Adnkronos) - Una targa a Basilio Pompei, il 103enne di Pontassieve (Firenze), ex partigiano, recentemente finito nel mirino degli haters dei social dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid-19. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha deciso di assegnargli il riconoscimento "per il suo esempio di vita e l'impegno sempre profuso in difesa delle libertà", in occasione della Giornata della Memoria.

Sarà il figlio Giuliano a ritirare la targa domani, mercoledì 27 gennaio, alle ore 14.30, nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso.

La cerimonia con il presidente Antonio Mazzeo e l'Ufficio di presidenza, sarà trasmessa in streaming sul sito dell'Assemblea legislativa, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Consiglio regionale.