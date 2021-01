Governo: Gasparri, 'centrodestra sarà coeso'

26 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "In questa crisi ci sono due certezze: i grillini e Conte sono degli incapaci che presto passeranno negli archivi delle cattive memorie della Repubblica; il centrodestra formato da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia farà le stesse scelte, anteponendo la propria coesione a qualsiasi altra ipotesi. Siamo una coalizione al servizio dell'Italia, non al servizio di Bettini o di Conte. Ci muoveremo coesi perché questo vogliono gli italiani che guardano a noi come futura e certa garanzia di governo del Paese”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.