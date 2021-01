Coronavirus: Fontana, 'falso mancata registrazione guariti, Rt è dato esile'

26 gennaio 2021 a

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - La mancata registrazione dei guariti in Lombardia "è una falsa notizia come si evince dai flussi pubblici, come quello della Protezione Civile che registra quotidianamente casi, guariti e decessi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando al consiglio regionale. "Non è corretto che il destino di una regione possa essere legato ad un indicatore esile come Rt Sintomi; non è possibile che i destini di milioni di persone siano affidati a dati esili, convenzionali e facoltativi. E' impensabile che la compilazione di campi indicati da Iss come facoltativi determini la collocazione di una Regione in zona rossa", aggiunge. Anche per questo, "avevamo chiesto di sospendere per 48 ore l'efficacia della ordinanza del Ministro della Salute".