Coronavirus: seduta sospesa in consiglio Lombardia per proteste

26 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Seduta sospesa in consiglio regionale della Lombardia poco dopo l'intervento del presidente, Attilio Fontana, che ha ricostruito la vicenda della zona rossa, parlando di una Regione "umiliata e calunniata" per quello che sta avvenendo. Le urla in aula, i cartelli di Pd e Movimento 5 Stelle ('Verità per Regione Lombardia'), insieme alla protesta di un consigliere che si è inginocchiato davanti ai banchi della giunta, ha costretto il presidente del consiglio Alessandro Fermi a sospendere la seduta. Prima dell'inizio della seduta, il consigliere Pd Pietro Bussolati aveva anche regalato a Fontana un pallottoliere, "per evitare che ci mandi ancora in zona rossa per sbaglio".