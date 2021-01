Libro Palamara: Malan, 'quadro inquietante su giustizia in Italia'

26 gennaio 2021 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “Le anticipazioni del libro di Alessandro Sallusti e Luca Palamara delineano un quadro inquietante della giustizia in Italia e su un uso politico di essa, in particolare contro Berlusconi, ma anche contro giudici che non accettano un sistema sbagliato. Leggiamo anche di protezione particolare per chi ha fatto mosse politiche ostili al leader di Forza Italia". Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia al Senato.

"E' un problema non solo di giustizia ma di agibilità politica -aggiunge- su cui, nessuno può fare finta di nulla, visto che la fonte è un uomo che è stato ai vertici della magistratura italiana. Occorre fare la massima chiarezza per evitare che le manovre di qualcuno coinvolgano i tantissimi magistrati che fanno il loro dovere con abnegazione e imparzialità".