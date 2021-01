Governo: Ronzulli, 'chi parla di Conte ter non rispetta Capo Stato'

26 gennaio 2021 a

Roma, 2(Adnkronos) - “Viviamo giorni caldissimi e complicati. La maggioranza non c'è più, il presidente del Consiglio è in procinto -con estremo e irresponsabile ritardo- di rassegnare le dimissioni, ma la sinistra non si arrende. E' normale che a crisi appena formalmente aperta, prima ancora dei necessari passaggi istituzionali, pur di non lasciare la poltrona si parli di un Conte ter mancando di rispetto addirittura al Presidente della Repubblica?”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.