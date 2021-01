26 gennaio 2021 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Janet Yellen per la sua conferma da parte del Senato degli Stati Uniti. Prima donna segretario del Tesoro e grande risorsa per gli Stati Uniti e per l'economia globale in un momento difficile. Attendiamo con impazienza il suo importante contributo durante la presidenza italiana del G20". Ad affermarlo in un tweet è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.