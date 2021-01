Governo: da domani le consultazioni, diretta streaming e limite giornalisti causa Covid

26 gennaio 2021 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Saranno consultazioni naturalmente con copertura mediatica garantita, ma con alcuni limiti imposti dall'emergenza sanitaria in corso. Un inedito rispetto ad un protocollo seguito nelle varie crisi in più di settant'anni, che subirà delle modifiche necessarie come spiegato in una nota della Presidenza della Repubblica.

Le consultazioni al Quirinale -si legge nella nota- avranno inizio domani, mercoledì 27 gennaio 2021. Il calendario delle consultazioni sarà reso noto attraverso l'Ufficio stampa. Nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'emergenza epidemiologica, le consultazioni si seguiranno in diretta streaming sul canale Youtube della Presidenza della Repubblica e sul sito www.quirinale.it. Le immagini fotografiche e video realizzate dai fotografi e operatori ufficiali saranno distribuite gratuitamente su richiesta a chi invierà una email a: [email protected] – [email protected] La Rai, nella sua funzione di host broadcaster, metterà a disposizione le immagini a chi ne faccia richiesta inviando email a [email protected]

Su richiesta dell'Ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa parlamentare si è deciso di ammettere un numero ristretto di giornalisti (senza telecamere) per seguire le dichiarazioni dei Gruppi parlamentari e per rivolgere loro eventuali domande. In tal senso si è deciso di procedere mediante sorteggio alla presenza dei vertici dell'Ordine dei giornalisti, dell'Associazione stampa parlamentare e del Consigliere per la stampa e la comunicazione. Sarà cura dell'Ufficio Stampa del Quirinale avvertire le testate estratte e comunicare loro i tempi e le modalità di accesso.