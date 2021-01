Notizie Flash: 1/a edizione - L'interno (4)

26 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Roma. "Quando siamo partiti sapevamo di avere di fronte un percorso difficile, per le distanze politiche tra i soggetti che hanno dato vita a questo governo. Non ci aspettavano certo di dovere affrontare una pandemia e una delle fasi più difficili della storia della Repubblica. L'abbiamo fatto al meglio delle nostre capacità e crediamo con molti risultati positivi, grazie alla guida del Presidente Conte e al sostegno delle nostre forze politiche". Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, Dario Franceschini, nel corso del Cdm in cui Giuseppe Conte ha comunicato le sue intenzioni di dimettersi. "Questo cammino -avrebbe sottolineato il capo delegazione Pd- ci consente oggi di pensare a questa maggioranza anche in prospettiva, come una area di forze riformiste alleate non solo temporaneamente. Per questo è fondamentale salvare questa prospettiva anche nel percorso della crisi che abbiamo davanti".