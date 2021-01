26 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Roma. "Anche gli avversari storici riconoscono al presidente Berlusconi un grande senso dello Stato e la capacità di andare oltre le polemiche, per provare a dare delle soluzioni ai problemi, per trovare le ricette per risollevare il Paese da questa difficile situazione". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a 'Mattino 5', su Canale 5.