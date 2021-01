Notizie Flash: 1/a edizione - L'interno (10)

26 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Roma. 15 transfughi di Forza Italia pronti a passare alla maggioranza? “E' una balla, Rocco Casalino butta dei nomi falsi nella mischia, li fa filtrare per creare tensione nei partiti o per distogliere dai nomi veri”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Andrea Cangini a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “C'ero finito dentro anche io e sono ancora infuriato, ma Conte non avrà la possibilità di allargare la maggioranza, ha ingannato su questo e ha bluffato anche con il Capo dello Stato”, ha sottolineato.