Milano: armi e serra di cannabis a casa, arrestato incensurato

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato un 53enne italiano, incensurato, per detenzione e spaccio di stupefacenti: aveva tre piante di cannabis in casa e una serra artigianale. L'intervento degli agenti è di ieri sera in via Tofalo. I cani del reparto cinofili, Kimon e Radau, durante un controllo alle cantine di pertinenza dello stabile condominiale, hanno insistentemente segnalato una porta blindata che dava accesso diretto ad un appartamento del piano terra, composto da due livelli, abitazione del 53enne.

I poliziotti hanno così perquisito i due livelli rinvenendo 3 piante di cannabis da 60 centimetri l'una, in avanzato stato di infiorescenza e maturazione, una serra artigianale dotata degli impianti di illuminazione e ventilazione con diversi prodotti chimici utili alla coltivazione dello stupefacente. La perquisizione del livello superiore dell'abitazione ha portato al rinvenimento e sequestro di semente di marijuana, 130 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish.

Al sequestro di droga e materiale per coltivazione della stessa, si è aggiunto quello di 5 fucili, 6 pistole di vario calibro, una baionetta e due coltelli di grosse dimensioni, oltre a più di duecento munizioni che il 53enne custodiva all'interno di un armadio corazzato.