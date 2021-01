26 gennaio 2021 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Si protrae da oltre un'ora l'incontro tra il premier dimissionario Giuseppe Conte e il presidente della Camera, Roberto Fico. Si tratta di una durata inusuale per un colloquio che in genere, per prassi, dura di solito pochi minuti trattandosi di una formalità istituzionale.