INFiLED inaugura una nuova sede con showroom a Barcellona

La società potenzia la propria presenza nella regione EMEA con il nuovo showroom di Barcellona

BARCELLONA, Spagna, 26 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- INFiLED, produttore globale leader di schermi a LED, annuncia l'apertura della nuova sede con showroom della regione EMEA nel centro di Barcellona, in Spagna, ampliando ulteriormente la presenza dell'azienda in Europa, Medio Oriente e Africa.

Questo investimento dimostra il lavoro di INFiLED volto a una continua crescita nel mercato dei prodotti a LED per soddisfare le diverse e crescenti esigenze e aspettative dei clienti del settore. Il nuovissimo spazio completamente rinnovato di 500 m2, situato nel centro di Barcellona, funge da area di lavoro per il team di vendita e marketing europeo oltre a ospitare i prodotti più recenti di INFiLED destinati sia a installazioni fisse che a noleggio. La città è stata votata come la sede migliore per ospitare l'ISE dal 2021 e oggi è uno dei più importanti e promettenti hub tecnologici del mondo.

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di presentare il nostro nuovissimo showroom di Barcellona, dove i visitatori potranno accedere a un'esposizione unica delle nostre soluzioni per display a LED" ha dichiarato Marco Bruines, Vicepresidente Senior per l'area EMEA di INFiLED. "Il mondo sta cambiando e lo stesso vale per il nostro settore. Con le estreme limitazioni di viaggio in vigore attualmente a livello globale, è diventato importante realizzare e ultimare questo progetto per essere più vicini ai nostri partner e clienti EMEA. Se le normative nazionali lo consentono, saremo lieti di invitare i clienti qui per presentare le nostre tecnologie più recenti e discutere i loro progetti".

INFiLED mantiene la sede aziendale e i magazzini nei Paesi Bassi, oltre agli uffici vendite in Germania, Francia ed EAU.

Per programmare una visita, contattare INFiLED all'indirizzo: [email protected]

Per ulteriori informazioni sulla rete mondiale di INFiLED visitare: http://infiled.com/Worldwide-network/

Informazioni su INFiLED

INFiLED è un'azienda high-tech leader nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature video LED di grandi dimensioni. La gamma di applicazioni dei prodotti INFiLED comprende pubblicità, trasporti, sport, eventi, sistemi di gestione e controllo, branding aziendale e sale riunioni, applicazioni creative e molto altro. Con installazioni in oltre 85 Paesi e oltre 135 brevetti, numero tra i più alti del settore, INFiLED è diventata uno dei principali marchi di produzione di schermi a LED il cui scopo è illuminare il mondo con soluzioni visive rivoluzionarie e coinvogenti!

CONTATTO:

Daniel XiaoMarketing ManagerShenzhen INFiLED Electronics Co.,LtdTel: +86 15816855028E-mail: [email protected] web: www.infiled.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1426816/Barcelona_s_Office.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1426818/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1426819/Barcelona_s_Showroom.jpg