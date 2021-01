Pagamenti digitali, strumento essenziale anche per gli esercenti

26 gennaio 2021 a

Milano, 11 nov. (Labitalia) - Pagamenti digitali: non è ancora una svolta, ma nel 2020 la strada è decisamente imboccata. Tuttavia crescono i pagamenti più innovativi e il contactless, che arriverà a pesare a fine anno il 37% del totale degli acquisti con carta (online e offline). La conferma che sempre più italiani

Opportunità anche per i piccoli esercenti

Ma, se da un lato il consumatore apprezza sempre di più il pagamento digitale per la sua flessibilità e la sua sicurezza dall'altro gli esercenti e i piccoli commercianti devono adeguarsi velocemente a questa nuova esigenza del mercato e anche delle norme. Oggi le grandi piattaforme hanno sviluppato molteplici soluzioni per dotare anche il piccolo negozio o l'artigiano di strumenti tecnologici di semplice uso e di grande operatività, in un contesto di continua evoluzione. Nexi ha sviluppato, ad esempio, il

Non solo cassa, anche la fatturazione è più facile con un'App

Tramite le

I vantaggi, ‘e-commerce' senza un sito

Adottare una soluzione tecnologica come quelle elencate sopra, porta molti vantaggi ad un esercente. Con

Insomma, dall'abilitazione ai pagamenti digitali, arrivano per l'esercente molte opportunità di crescita e molti vantaggi nella gestione della propria attività, qualunque sia il settore in cui essa opera. Opportunità e vantaggi da cogliere al volo, soprattutto ora che il distanziamento e le norme sugli spostamenti, limitano una relazione diretta con il consumatore.