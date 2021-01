Governo: Conte, 'possiamo andare a testa alta, sempre agito in coscienza e buonafede'

26 gennaio 2021 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Possiamo tutti andare a testa alta per come abbiamo servito il Paese e per come abbiamo governato la pandemia". Lo avrebbe detto il premier Giuseppe Conte durante il Cdm riunito questa mattina. Il presidente del Consiglio ha anche rivendicato il risultato incassato dall'Italia sul Recovery plan, sottolineando che, "se è vero che delle cose potevano essere fatte meglio, abbiamo sempre agito in coscienza e buonafede".