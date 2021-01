Giornalisti: Pierluigi Battista approda all'Huffington Post**

26 gennaio 2021 a

Ro,a 26 gen. (Adnkronos) - Pierluigi Battista approda all'HuffPost. Lo comunica la stessa testata online, dopo l'annuncio dato nei giorni scorsi da Battista della fine della sua collaborazione con il Corriere della Sera. "Dopo sedici anni trascorsi al Corriere della Sera, dove ha ricoperto la carica di vicedirettore ed è stato uno dei più autorevoli editorialisti, da lunedì 15 febbraio firmerà una rubrica quotidiana sul nostro giornale. Si chiamerà 'Uscita di sicurezza' -scrive l'Huffington- e sarà online dalle 7.30 di mattina, dal lunedì al venerdì".

L'ex firma del Corriere "racconterà il mondo attraverso i libri, gli spettacoli teatrali, i film, la tv, la poesia, la musica, cioè attraverso l'arte, il linguaggio più preciso per descrivere che cosa si muove nelle nostre vite, quale direzione e quale dimensione prende, come condiziona il nostro modo di pensare e di agire". La testata fa poi gli auguri al nuovo collega: "Per HuffPost ospitare una firma di tale prestigio è un onore e una grande opportunità", scrivono.