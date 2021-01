26 gennaio 2021 a

Roma, 26 gen (Adnkronos) - "A differenza di ciò che scrive il quotidiano 'Domani' Matteo Renzi non era a Ryad 'per una conferenza da 50mila €' ma per un evento internazionale cui partecipano da anni molti esponenti del mondo della finanza, dell'innovazione, della politica mondiale, organizzato dal Fondo PIF". Lo rende noto l'ufficio stampa di Matteo Renzi.