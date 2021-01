Sostenibilità: da Cobat Academy corsi e coaching su economia circolare

26 gennaio 2021 a

Roma, 26 gen. (Labitalia) - Non solo formazione, ma anche consulenza, affiancamento e condivisione di know-how per rendere protagoniste dell'economia circolare le aziende che puntano su innovazione, nuove opportunità e modelli di business legati alla sostenibilità. È l'offerta per il 2021 di Cobat Academy, la piattaforma di Cobat che ha già iniziato i primi corsi, a distanza, nel pieno rispetto delle normative vigenti, con molte aziende. Non solo lezioni tecniche, come per esempio la gestione di particolari tipologie di rifiuto e i relativi aspetti amministrativi, ma anche spunti e approfondimenti per sfruttare al meglio le opportunità derivanti dalla sostenibilità e dall'economia circolare.

I percorsi formativi di Cobat Academy prevedono corsi a calendario in presenza e online, specifici progetti formativi aziendali ed e-learning con fruizione on-demand. Quattro le macro-aree del catalogo che risponde alle esigenze della formazione obbligatoria e volontaria: Ambiente, Sostenibilità, Health and Safety ed Economia circolare. Per venire incontro ai bisogni delle imprese, Cobat Academy ha anche creato un'area specifica destinata alla consulenza ed al supporto delle organizzazioni. I servizi offerti spaziano dall'ambiente, in tutti gli aspetti di compliance normativa, alla sicurezza sul lavoro, dalla sostenibilità ai sistemi di gestione, passando per i modelli di gestione aziendale e i rating di legalità.