Shoah: Santerini, 'presentata proposta Strategia lotta contro antisemitismo'

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - In occasione della Giornata della Memoria, la Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, Milena Santerini, ha presentato la proposta della prima Strategia Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. La strategia, elaborata da un gruppo di lavoro presso la presidenza del Consiglio di cui fanno parte rappresentanti delle Comunità ebraiche, dei ministeri, delle istituzioni ed esperti, adotta la definizione e gli esempi di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), organizzazione intergovernativa che unisce governi ed esperti per rafforzare e promuovere l'educazione, la ricerca e la memoria dell'Olocausto in tutto il mondo.

“Sulla base della definizione IHRA e dei suoi esempi – spiega Santerini - la Strategia ha elaborato una serie di raccomandazioni che le istituzioni italiane vengono invitate ad adottare e applicare per contrastare i sempre più frequenti fenomeni di intolleranza e antisemitismo: atti di violenza, minacce, svastiche sui muri, linguaggio d'odio sul web, pregiudizio normalizzato nella vita quotidiana”.

La Strategia propone interventi a livello normativo, l'aggiornamento della formazione degli insegnanti, dei magistrati e della polizia, oltre a raccomandazioni al mondo dei media e della scuola, per responsabilizzare tutte le componenti sociali, dalla cultura allo sport. “La presentazione della Strategia Nazionale in occasione della Giornata della Memoria – conclude Santerini - vuole rimarcare il fatto che, solo attraverso una profonda comprensione di quanto avvenne allora è possibile oggi cogliere l'antisemitismo e il razzismo nelle sue forme mutevoli, per prevenirlo, contrastarlo e monitorarlo in modo più efficace”.