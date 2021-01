Governo: per Renzi ora possibile serio e di legislatura, 'al Colle senza pregiudizi'** (2)

26 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Renzi indica un programma di legislatura di massima nella enews. O comunque alcuni punti prioritari per Iv. Innanzitutto il Recovery che è stato migliorato ma non abbastanza ed occorre tenere conto quanto evidenziano Europa e parti sociali: riforme e investimenti per far ripartire il Paese. "Il Recovery Plan è l'ultima occasione: va colta adesso. Per il momento non è all'altezza delle nostre aspettative e soprattutto dei bisogni dell'Italia", scrive Renzi.

E poi ancora la questione della scuola, dei vaccini, del garantismo ed il tema del lavoro con il blocco dei licenziamenti che scatta a fine marzo. C'è un 'grande assente' nella enews di stasera: il Mes. Renzi non lo cita. "Non è mai stato un punto dirimente. Noi però -si dice in Iv- chiediamo ci si confronti sulla questione senza ideologie. E lo chiediamo da settimane...".

Ma Renzi si toglie anche qualche 'soddisfazione'. "Il Presidente Conte ha preso atto di non avere i numeri e si è dimesso. Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è più chiaro". E rivendica: "Non è Italia Viva ad aver aperto una crisi: è l'Italia che deve affrontare una crisi da far tremare i polsi". Ed ancora: "Arriva un momento in cui la verità si afferma sulle veline". Domani sera (è slittata di un giorno) è prevista la riunione con i gruppi per fare il punto in vista delle consultazioni al Colle. Nel pomeriggio si era diffusa la voce di una telefonata tra Conte e Renzi. Il contatto non viene confermato da Iv. "E comunque, quella telefonata il presidente l'avrebbe dovuta fare da tempo...".