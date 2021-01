Coronavirus: Mazzeo, 'In Toscana approvata all'unanimità azione legale per vaccini'

26 gennaio 2021 a

a

a

Firenze, 26 gen. - (Adnkronos) - "Stasera in Consiglio regionale abbiamo approvato, su mia proposta e all'unanimità, una mozione molto importante sui vaccini. Nel documento si invita la Giunta Regionale a fare due cose: da un lato continuare a monitorare l'organizzazione inerente alla fornitura delle dosi di vaccino per le cittadine e i cittadini toscani, dall'altro a valutare la concreta possibilità di intraprendere un'azione legale nei confronti di Pfizer-BionTech, condivisa assieme alle altre Regioni e al Governo, qualora si verificassero ritardi nelle forniture delle dosi di vaccino previste dagli accordi stipulati in sede comunitaria. I vaccini saranno fondamentali per sconfiggere la pandemia, devono essere un diritto di ogni essere umano e come Istituzione abbiamo il dovere di vigilare e eventualmente intervenire se questo diritto viene leso". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.