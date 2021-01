HONOR annuncia i vincitori globali di #StandOutWithHONOR e collabora con Affinity potenziare produttività e creatività

27 gennaio 2021 a

a

a

LONDRA, 26 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Il marchio tecnologico globale HONOR ha annunciato oggi i vincitori finali del suo programma creativo globale #StandOutWithHONOR, concepito per incoraggiare le persone a usare la propria creatività e le proprie competenze in questo momento difficile. HONOR ha inoltre collaborato con Affinity, fornitore di software creativi, per offrire ai possessori di HONOR MagicBook uno sconto esclusivo del 50% sulla suite di app professionali e creative di Affinity, tra cui Affinity Photo, Affinity Designer e Affinity Publisher nel Regno Unito, in Germania, Spagna, Italia, Francia e Repubblica Ceca.

La partnership con Affinity si sviluppa nell'ambito del programma creativo globale di HONOR Academy #StandOutWithHONOR, volto ad aiutare gli studenti nel potenziamento delle capacità nella ricerca di lavoro e nella stesura dei CV. I partecipanti al programma sono stati invitati a prendere parte a una serie di sfide per mostrare la propria creatività e avere la possibilità di ottenere un tirocinio retribuito di quattro settimane presso l'importante agenzia creativa Grey, nel Regno Unito e in Germania. Dopo aver presentato diversi disegni creativi utilizzando le app di MagicBook Pro e Affinity e un colloquio di lavoro davvero notevole, Katie Richardson, originaria del Sud-ovest di Londra, è stata dichiarata vincitrice e si aggiudicherà l'ambito ruolo di tirocinante presso l'ufficio di Londra, mentre José Mendes, originario del Portogallo, sarà assegnato all'ufficio tedesco di Grey. A proposito di questa esperienza, Katie ha dichiarato:

"La creatività e il design sono sempre stati una parte importante della mia vita, quindi il programma creativo globale Stand Out with HONOR è stata la piattaforma perfetta per sostenere le mie ambizioni lavorative. Per molti studenti come me, il 2020 è stato un anno difficile, con scarse opportunità per la creazione di un solido portfolio creativo o per il networking, quindi sono entusiasta di essermi guadagnata l'opportunità di lavorare con alcuni dei migliori del settore e di poter far progredire la mia carriera. Non vedo l'ora di scoprire cosa porterà il 2021 nel settore della creatività."

Serie HONOR MagicBook: progettata per dare sfogo alla tua creatività

HONOR MagicBook Pro ha Microsoft Windows 10 pre-installato ed è alimentato da AMD Ryzen 5 4600H che, grazie al suo processore avanzato, fornisce tutta la potenza necessaria per creare e completare le attività più impegnative, sia che si tratti di editing fotografico che di rendering 3D. La durata della batteria non ne risente: il nostro HONOR MagicBook Pro offre fino a 11 ore di produttività con una singola carica.

Lo splendido display FullView da 16,1 pollici lo rende perfetto per visualizzare foto e film, navigare sul web e... per inviare candidature per potenziali posti di lavoro. Con un ingombro ridotto di soli 369 x 234 x 16,9 mm, il suo design compatto e leggero rende HONOR MagicBook Pro perfetto per la flessibilità dei lavoratori e degli studenti di oggi, consentendo agli utenti di lavorare ovunque si trovino.

Per chi cerca una soluzione ancora più compatta, i modelli HONOR MagicBook 14 e 15 migliorano ulteriormente l'esperienza informatica con un design minimalista e un display FullView, il tutto racchiuso in un corpo sottile e leggero.

HONOR MagicBook Pro (16+512 GB) è ora disponibile a partire da £849,99, mentre HONOR MagicBook 14 (8+256 GB) e HONOR MagicBook 15 (8+256 GB) partono da £549,99, con tutti gli strumenti pro e l'alimentazione di cui hai bisogno, a un prezzo ragionevole.

Il nuovissimo HONOR MagicBook Pro, alimentato dal processore Intel® Core™ i5-10210U di 10a generazione, è in pre-vendita a £949,99 su HIHONOR Regno Unito dal 21 gennaio e arriverà su altri mercati nel primo trimestre del 2021.

Per richiedere il tuo sconto Affinity del 50%, segui questi semplici passaggi:

Chi già possiede MagicBook o desidera ottenere il 50% di sconto sul software Affinity può accedere alla Community HONOR di Regno Unito, Germania, Spagna, Italia, Francia e Repubblica Ceca per saperne di più.

Informazioni su HONOR

Fondata nel 2013, HONOR è un fornitore leader a livello globale di dispositivi smart. Ci impegniamo a diventare un marchio tecnologico iconico a livello globale e a creare una vita smart attraverso tutti gli scenari e tutti i canali, per tutte le persone. Con un'attenzione strategica all'innovazione, alla qualità e al servizio, HONOR è impegnata nello sviluppo di tecnologie che consentano alle persone in tutto il mondo di ottenere risultati straordinari attraverso le sue capacità di ricerca e sviluppo e una tecnologia all'avanguardia, oltre a creare un nuovo mondo intelligente per tutti con il suo portfolio di prodotti innovativi.

Per ulteriori informazioni, visitare HONOR online all'indirizzo www.hihonor.com

http://community.hihonor.com/ https://www.facebook.com/honorglobal/ https://twitter.com/Honorglobal https://www.instagram.com/honorglobal/ http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1426751/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1426752/image2.jpg