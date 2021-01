Governo: Boschi, 'se Conte non ci vuole errare è umano perseverare inutile'

27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Conte ha già provato a fare a meno di noi. Mi pare che non ci sia riuscito. Errare è umano, perseverare è semplicemente inutile.Buon lavoro al nuovo Gruppo, se mai si costituirà. Mi pare che non stia allargando la maggioranza ma tenendo insieme persone che hanno già votato sì alla fiducia, da Ciampolillo a Maria Rosaria Rossi". Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, intervistata da 'Il Messaggero'.

"Non poniamo pregiudiziali sui nomi, ma chiediamo -aggiunge- una svolta sui contenuti. La narrazione per cui tutto andava bene, l'Italia era un modello e il governo era il migliore del mondo non ci ha mai convinto. La crisi politica si è aperta ieri, la crisi sanitaria, economica, educativa è aperta da tempo. È tempo di fare un salto di qualità: basta chiacchiere, preoccupiamoci dell'Italia".

"Il punto -conclude Boschi- non è chi fa il ministro, ma quali idee costituiscono il programma. Capisco che possa sembrare innaturale visto il suk ancora in corso al Senato, ma noi siamo l'unica forza politica che alle poltrone ha rinunciato".