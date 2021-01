Recovery, Patuelli: "Le vicende politiche non rallentano le procedure"

27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Recovery ha un scadenzario che deve essere rispettato e tutte le crisi europee dei singoli stati nazionali non bloccano né rallentano le procedure, nonostante la crisi in Italia bisogna proseguire". Lo ha affermato il presidente dell'Abi Antonio Patuelli durante il videoforum organizzato dall'Adnkronos in diretta streaming sul sito dell'Agenzia.

"Confido che la grande occasione del Recovery produca grandi investimenti che rimangano baricentrati nelle Mezzogiorno d'Italia perché anche la crescita del centro Nord non può svilupparsi completamente se il Mezzogiorno non cresce non solo di livelli produttivi ma di solidità del tessuto del capitalismo italiano".