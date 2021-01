Shoah: Mattarella, 'consenso a dittatori non attenua loro colpe, dare a eventi vero nome**

27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La circostanza che i dittatori trovino nelle loro popolazioni, per qualche tempo, larga approvazione e ampio consenso non attenua per nulla la responsabilità morale e storica dei loro misfatti. Un crimine, e un crimine contro l'umanità, resta tale, anche se condiviso da molti, aggiungendo alla infamia la colpa di aver trascinano in essa numerosi altri". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria.

"Questa constatazione, persino ovvia –ma talvolta posta in discussione- ci obbliga piuttosto, ancora una volta, a fare i conti senza infingimenti e con coraggio, con la storia nazionale. E a chiamare gli eventi -ha concluso il Capo dello Stato- con il loro vero nome".