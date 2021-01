Coronavirus: il nutrizionista, 'obesità raddoppia mortalità malati Covid, ecco perché'

27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - "Molti studi hanno dimostrato che nei pazienti obesi la gravità della malattia Covid-19 aumenta, con maggiori probabilità di richiedere cure acute, ricoveri in terapia intensiva, intubazione e ventilazione meccanica. Come effetto finale, un dato davvero scoraggiante: l'obesità raddoppia la mortalità nei pazienti ospedalizzati positivi al coronavirus ". Lo spiega Alexis Elias Malavazos, responsabile del Servizio di nutrizione clinica e prevenzione cardiovascolare, Irccs Policlinico San Donato, sulla pagina Facebook 'Medical Facts' di Roberto Burioni.

"L'obesità - ricorda Malavazos - è caratterizzata da un'infiammazione sistemica di basso grado, quindi i pazienti affetti da obesità sono più suscettibili alle infezioni a causa di una ridotta risposta immunitaria agli agenti infettivi. Ne consegue una maggiore morbilità e mortalità associate alle infezioni. Inoltre, mostrano una ridotta risposta immunitaria alle vaccinazioni e al trattamento antimicrobico. Il tessuto adiposo che si accumula a livello dell'addome è considerato il principale responsabile delle malattie infiammatorie dell'obesità, che possono essere associate a una maggiore morbilità nelle malattie infettive".

"Questo si verifica - aggiunge il medico - anche nel caso del Covid-19: nel paziente affetto da obesità, in particolare affetto da obesità addominale, nel quale vi è un rischio aumentato di complicanze cardiache e polmonari legate alla malattia. Questo è dovuto al fatto che il paziente con obesità ha già un grado di infiammazione di grado lieve, ma cronico, e in conseguenza dell'infezione da Sars-Cov-2 il processo infiammatorio aumenta di grado, diventando così molto severo (la cosiddetta tempesta citochinica)".

Di particolare interesse, continua il medico, "è anche il tessuto adiposo epicardico (il tessuto adiposo che circonda il cuore) il quale pare essere più infiammato nei pazienti affetti da una severità maggiore di malattia da Covid-19, il che potrebbe spiegare il perché diversi pazienti sviluppano delle miocarditi in conseguenza dell'infiammazione del tessuto adiposo epicardico che circonda il miocardio".

A differenza di quanto si possa pensare, "non è un fenomeno che interessa solo i pazienti adulti o anziani, ma riguarda anche i pazienti giovani. Per questo, è necessario identificare i soggetti a maggior rischio e porre ancora maggior attenzione all'obesità, una vera e propria malattia che porta con sé gravi conseguenze in campo cardiologico e cardio-metabolico, come ipertensione arteriosa e diabete", conclude Malavazos.