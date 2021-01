Fmi: aspettando vaccini, mercati sostenuti da politiche monetarie e fiscali**

27 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 27 gen. -(Adnkronos) - "L'approvazione e il lancio dei vaccini hanno aumentato le aspettative di una ripresa globale, nonostante l'aumento dei casi COVID-19 e le persistenti incertezze sulle prospettive economiche" ma "fino a quando i vaccini non saranno ampiamente disponibili, il rally dei mercati e la ripresa economica rimarranno basati sul continuo sostegno della politica monetaria e fiscale". Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale nell'aggiornamento del Global Financial Stability Report osservando come "una distribuzione diseguale dei vaccini rischia di acuire le vulnerabilità finanziarie".