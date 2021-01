Con Pagine Bianche nasce il marketplace per le prenotazioni sanitarie in tempo reale

27 gennaio 2021 a

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - È l'inizio di una nuova era per prenotare in tempo reale le visite specialistiche presso le migliori strutture ospedaliere. Pagine Bianche Salute è l'innovativo marketplace lanciato da Italiaonline.

Un vero e proprio assistente che oltre a fornire tutte le informazioni necessarie, permette di confrontare in qualsiasi momento la disponibilità delle strutture e successivamente di seguire passo dopo passo la storia clinica del paziente e il relativo follow up.

Dal portale si possono prenotare oltre 500 prestazioni sanitarie differenti, non solo visite specialistiche, ma anche esami diagnostici come Radiografie, Risonanze Magnetiche, Tac, Gastroscopie e Colonscopie.

"Ogni accertamento avviene all'interno dei migliori ospedali, un nuovo valore aggiunto rispetto al passato", ha spiegato Roberto Giacchi, Amministratore Delegato Italiaonline. “Credo fermamente che il progetto Pagine Bianche Salute possa agevolare tutti gli attori coinvolti: innanzitutto le singole persone, consentendo loro di visualizzare in modo rapido tutta l'offerta sul territorio relativa alla visita o dell'esame che stanno cercando, facilitando così l'accesso alle cure. Ma i benefici ci saranno anche per le strutture sanitarie e i professionisti della salute, verso cui Italiaonline si propone come partner strategico nel loro percorso di digitalizzazione, potenziando la loro presenza on line e offrendo loro, oltre ad uno spazio qualificato di comunicazione dei propri servizi, anche la possibilità di acquisire con immediatezza le prenotazioni degli utenti”.

Il servizio è attualmente disponibile a Roma e nel Lazio con 7 strutture a cui se ne affiancheranno altre in Lombardia durante l'anno, fino a coprire il resto dell'Italia.