Gregoretti: in processo Salvini acquisite nuove mail e lettere premier, domani audizione Conte

27 gennaio 2021 a

a

a

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - Alla vigilia della deposizione del premier Giuseppe Conte all'udienza preliminare a carico di Matteo Salvini per la vicenda della nave Gregoretti, che vede l'ex ministro dell'Interno e vicepremier imputato per sequestro di persona e abuso d'ufficio, il fascicolo del procedimento si arricchisce di nuovi documenti. Si tratta di mail, lettere, corrispondenze tra Stati sullo sbarco di migranti che entrano nel procedimento. Nelle scorse settimane la difesa del leader della Lega aveva chiesto la produzione di nuove carte al gup Nunzio Sarpietro che le ha acquisite. Il Presidente dei gup del Tribunale di Catania ha scritto al presidente del Consiglio, al ministro dell'Interno, al ministro degli Esteri per avere le carte richieste e ora la documentazione è stata inserita nel fascicolo dell'udienza preliminare.

Anche questa mattina, come apprende l'Adnkronos, stanno arrivando nuovi documentazioni. Sono decine di carte, tra cui mail tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Esteri o il Ministero degli Interni, e ancora lettere del premier Giuseppe Conte ad alcuni Capi di Stato. Oltre ad alcune informative al Parlamento sui migranti. Dai documenti emergerebbe come il premier, durante gli sbarchi, chiedesse agli altri Stati membri la redistribuzione dei naufraghi.

Nella scorsa udienza erano stati sentiti due ex ministri, Danilo Toninelli, alle Infrastrutture, ed Elisabetta Trenta, alla Difesa. All'uscita dell'aula bunker di Catania, Salvini disse ai cronisti: "Sono curioso di sentire cosa diranno in aula Conte e Di Maio, e gli altri ministri che con me condividevano questa linea".