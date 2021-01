Recovery: Magorno (Iv), 'Calabria sia centrale o voterò no'

27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "La Calabria ancora una volta viene dimenticata e il Recovery Plan che avrebbe dovuto rappresentare un'importante svolta per questa Regione, di fatto la ignora, allontanandola sempre di più dal resto del Paese. Molti sindaci calabresi, in questi giorni, dalle loro trincee, hanno fatto sentire la propria voce di protesta, evidenziando il rischio reale che, anche in questa occasione, unica e irripetibile ,vengano mortificati i diritti e le aspettative dei cittadini". Lo ha detto il senatore di Italia viva Ernesto Magorno intervenendo in aula a palazzo Madama.

"Il Comitato Direttivo dell'ANCI - Calabria, all'unanimità ha ribadito le problematiche, le omissioni, le incongruenze, le disattenzioni del Recovery Plan verso la Calabria e i Calabresi. Con il loro documento, i Sindaci vogliono sensibilizzare deputati e senatori di ogni schieramento a prendere una posizione netta e determinata a favore della Calabria per modificare un testo che, se pure migliorato rispetto alla prima stesura, non scalfisce minimamente i ritardi storici che umiliano questa martoriata terra", ha spiegato Magorno.

"Come Senatore e, ancora prima, come sindaco di Calabria, io sarò in prima linea a lottare affinché le rivendicazioni dei primi cittadini vengano accolte per intero. In questo momento storico non sono possibili mediazioni di nessun tipo, non sono ammissibili indugi, non sono sopportabili diserzioni, non sono accettabili tentennamenti, non sono tollerabili furbizie, non sono concepibili interessi personali o politici", ha aggiunto.