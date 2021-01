27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Non metteremo veti su Conte ma non c'è solo lui. Andremo al Colle senza fare nomi ma per discutere di temi". Lo dice Teresa Bellanova di Iv a Tgcom24. "Di Maio? Noi non poniamo veti e non li subiamo, partiamo dal programma".