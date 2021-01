Startup: Novakid cresce del 500% nel 2020 con la Dad

27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Labitalia) - Chiude il 2020 con una crescita del business (in termini di clienti, ricavi e utili netti) che ha superato il 500% Novakid, piattaforma online di apprendimento dell'inglese per bambini dai 4 ai 12 anni, che ha riassunto i risultati dell'anno del Covid. Inoltre, nel corso del 2020, Novakid ha raccolto oltre 5 milioni di dollari in due round di investimento da investitori provenienti da Stati Uniti, Asia ed Europa per lo sviluppo del prodotto e l'espansione geografica. Il 2020 è diventato un anno di crescita significativa su tutti i fronti per la startup russa, nata nel 2017. Più di 25mila nuovi studenti si sono iscritti a Novakid e il numero totale dei clienti, locati in 42 Paesi, ha superato i 30 mila. Inoltre, il personale docente di Novakid è cresciuto fino a 1.000 professionisti esperti; gli insegnanti altamente qualificati della piattaforma, che insegnano ai bambini esclusivamente in inglese, hanno condotto finora oltre un milione di lezioni online.

"Il 2020 si stabilisce come un anno di record per la nostra azienda sulla base di diversi indicatori, principalmente in termini di tasso di crescita degli studenti. Attribuiamo questo elemento non solo alle restrizioni imposte dal coronavirus in tutto il mondo, compresa la chiusura completa delle scuole, ma anche alla crescente fiducia nell'istruzione online in generale. Credo che in futuro avremo una combinazione di formati di apprendimento online e offline. Molte scuole e università, avendo iniziato a usare strumenti di apprendimento online, hanno visto che alcuni di essi possono davvero ottimizzare il processo educativo. Pertanto, il formato di apprendimento misto continuerà ad essere richiesto, e per questo sarà attivamente raffinato e sviluppato", ha detto Maxim Azarov, fondatore di Novakid.

Nel 2020 Novakid ha ampliato significativamente la funzionalità degli account personali dei suoi studenti, così come ha aggiornato i corsi educativi: sono stati introdotti quiz, test e altri elementi di competizione con sistemi di ricompensa e premi. Utilizzando questo formato, la scuola online segue le tendenze globali che vedono l'istruzione approcciarsi al mondo ludico.

La piattaforma Novakid utilizza anche soluzioni digitali che contribuiscono all'individualizzazione dei servizi e alla selezione personale di insegnanti e incarichi per gli studenti. Tra gli strumenti utilizzati ci sono: una metodologia unica per valutare i progressi degli studenti, che utilizza più di 900 parametri, l'uso di test A / B e altre componenti dell'analisi dei big data, l'uso di metodi di apprendimento automatico per il riconoscimento dei dati visivi e vocali. Tutto questo permette in qualsiasi momento di ottenere chiari indicatori dell'efficacia della formazione e di regolare in modo flessibile il programma per ogni studente. Inoltre, la piattaforma Novakid utilizza un modello di gioco Mmorpg (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game).

L'ultimo round investment verrà riutilizzato proprio con l'obiettivo di ampliare la presenza di Novakid in altri Paesi, con particolare focus sull'Italia, in quanto il settore della didattica in questo Paese è il più colpito d'Europa. Si tratta di 4,25 milioni raccolti dalla startup in un round di finanziamento guidato da PortfoLion, con sede in Ungheria (parte di Otp, un gruppo bancario leader nell'Europa dell'Est), e affiancato da un importante fondo statunitense focalizzato sull'EdTech, LearnStart (parte della famiglia LearnCapital VC, che nel corso degli anni passati ha sostenuto una serie di aziende notevoli, tra cui Vipkid e Brilliant.org), oltre a rinomate aziende quali TMT Investments e Xploration Capital. Entrambi i seed investors - BonAngels con sede, in Corea del Sud, e Leta Capital hanno partecipato a questa operazione.

Nel 2021, Novakid continuerà inoltre a sviluppare attivamente diverse aree che sono già utilizzate nel lavoro della piattaforma: riconoscimento e analisi di video e voce, analisi degli scenari di comportamento degli studenti, costruzione di modelli di raccomandazione, personalizzazione dell'insegnamento e automazione del lavoro degli insegnanti.